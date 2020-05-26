«Сбербанк» и «Агробанк» — крупнейшие банки России и Узбекистана — объявили о запуске сервиса мгновенных денежных переводов с карт «Агробанка» на карты «Сбербанка». Таким образом, теперь прямые переводы доступны в обе стороны.

Перевод в Россию осуществляется через мобильное приложение Agrobankmobile. Отправляемые средства снимаются с банковских карт UzCard и Humo, конвертируются по специальному курсу в рубли и напрямую поступают на карты «Сбербанка». Так как в процессе не участвуют посредники, комиссия составляет всего 1%.

Как известно, осенью прошлого года «Агробанк» анонсировал денежные переводы из России в Узбекистан на национальные банковские карты через приложение «Сбербанк». Во время презентации представители банка обещали присутсвующим наладить переводы и в обратную сторону, то есть с национальных банковских карт на карты «Сбербанка».

"Мы рады, что смогли сдержать обещание, данное нашим клиентам, и предоставить возможность перевода денег с национальных банковских карт на карты «Сбербанка». Данная услуга позволяет мгновенно осуществлять переводы на карты «Сбербанка». Услуга будет полезна как родителям, чьи дети обучаются в Российской Федерации, так и родственникам наших соотечественников, находящимся там по другим причинам, в том числе в целях трудовой миграции или лечения", — сказал Азамат Тураев, управляющий директор, заместитель председателя правления «Агробанка».

«Мы последовательно выстраиваем бесшовную экосистему моментальных переводов в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армению и другие государства, с которыми у России налажены тесные экономические и культурные связи. Наши приоритеты в этом вопросе — удобство, скорость и безопасность транзакций. Мы продолжаем расширять количество зарубежных банков, подключенных к этому сервису: сегодня их уже 19. И очень важно, что наши коллеги в странах СНГ поддерживают эту инициативу и начинают создавать аналогичные возможности для переводов в Россию в своих мобильных приложениях», — говорит Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» «Сбербанка».

«Чтобы совершить денежный перевод на карту „Сбербанка“, необходимо скачать мобильное приложение Agrobankmobile, добавить банковскую карту любого банка Узбекистана и в разделе „Переводы“ ввести номер карты „Сбербанка“, куда необходимо перевести средства. Деньги автоматически конвертируются и моментально попадают на карту получателя», — прокомментировал Зафар Мамажанов, директор департамента по обслуживанию банковских карт.

На данный момент Agrobankmobile является одним из наиболее скачиваемых банковских приложений в Узбекистане. В нем доступны такие услуги, как переводы между картами Humo, UzCard, оплата услуг сотовых операторов и интернет-провайдеров, коммунальные платежи, онлайн вклады, онлайн-микрозаймы, конверсия валют и многое другое.

Скачать приложение Agrobankmobile можно в AppStore и Play Market.

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