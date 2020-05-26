Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане по данным на 23:00 26 мая выросло еще на 9 и достигло 3290, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 9 новых случаев 3 выявлено у размещенных в карантинный центр в Ташкентской области, остальные 6 — у находящихся на карантине в Самаркандской области. Всего за вторник сообщено о 75 новых случаях инфекции (днем ранее — 51).

Число выздоровевших от коронавируса к концу дня составило 2636. Общее число скончавшихся, у которых был коронавирус, составляет 14 человек.

В настоящее время лечение от коронавируса получают 640 человек.