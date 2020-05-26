Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 26 мая выросло на 46 и достигло 3261, сообщило Министерство здравоохранения.

Все новые случаи выявлены среди граждан, прибывших из-за рубежа. Из них 44 человека прибыли в Узбекистан из России (через Казахстан), 2 — являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования.

На данный момент от COVID-19 в стране выздоровели 2607 человек, 641 пациент остаются на лечении, из них 2 — в тяжелом состоянии, 1 — в критическом.