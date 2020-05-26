В Самарканде скончался мужчина, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

63-летний житель Пахтачинского района был госпитализирован в областной многопрофильный медицинский центр в тяжелом состоянии. По данным Минздрава, мужчина был инвалидом I группы в течение 3 лет и находился под диспансерным наблюдением с диагнозом хроническая почечная недостаточность и анемия тяжелой степени. С 2017 года он регулярно проходил курс гемодиализа.

25 мая состояние пациента ухудшилось, появились признаки признаки носового и внутреннего кровотечения — он был доставлен в отделение интенсивной терапии. Ему оказывалась реанимационная помощь в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Несмотря на усилия врачей, пациент, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.