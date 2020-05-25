Westminster International School of Tashkent (WIST) — это независимая международная школа, размещенная в современном построенном по назначению кампусе, который открылся в сентябре 2019 года. WIST предлагает полное образование от 2 до 18 лет с использованием адаптированной программы английского национального учебного плана. Школа будет иметь аккредитацию ряда международных органов, включая Pearson Edexcel, Cambridge Assessment International Education, IMYC, IPC и IEYC.





Перед школой стоит инклюзивная, ориентированная на международное сообщество миссия, и она привержена делу по развитию ребенка, а также достижению высоких результатов в учебе.

Вестминстерская международная школа в Ташкенте будет известна на международном уровне как центр передового опыта, который готовит учащихся к будущему, в котором детям потребуется целый ряд навыков и знаний, выходящих за рамки традиционных академических достижений. Строгие личные, академические и учебные стратегии, основанные на навыках 21-го века, позволят детям преуспеть в неспокойном и динамичном мире.

Студенты WIST станут мыслящими на международной арене учениками, им привьют сострадание к окружающим и видение глобальной перспективы. Они смогут создать более совершенный и спокойный мир на основе межкультурного понимания и уважения, создав достаточно крепкий характер для того, чтобы это стало реальностью.

Школа удобно расположена для въезда и выезда, с легким доступом и парковкой на месте. Сам кампус находится под наблюдением круглосуточного персонала охраны и полностью безопасен и защищен.

WIST включает в себя:

просторные, привлекательные классы с большим количеством естественного света;

широкие, безопасные коридоры и дороги;

полностью оснащенные специализированные учебные комнаты для вычислительной техники, робототехники, науки, искусства и дизайна;

школьный сад;





полноразмерный крытый спортзал;





полностью оснащенный театр на 600 мест для проведения спектаклей и мероприятий;

три бассейна — два детских и один 25-метровый;





большие оборудованные игровые площадки на открытом воздухе;

всесезонные детские площадки, предназначенные для всех возрастов;

футбольное поле и баскетбольная площадка, теннисный и волейбольный корт;





современная IT-инфраструктура, оснащенная интерактивными досками, мобильными устройствами и передовым образовательным программным обеспечением для всех классов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−210−22−22, (+998) 99−436−30−43.

Сайт: wist.uz

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