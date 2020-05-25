Westminster International School of Tashkent (WIST) — это независимая международная школа, размещенная в современном построенном по назначению кампусе, который открылся в сентябре 2019 года. WIST предлагает полное образование от 2 до 18 лет с использованием адаптированной программы английского национального учебного плана. Школа будет иметь аккредитацию ряда международных органов, включая Pearson Edexcel, Cambridge Assessment International Education, IMYC, IPC и IEYC.
Перед школой стоит инклюзивная, ориентированная на международное сообщество миссия, и она привержена делу по развитию ребенка, а также достижению высоких результатов в учебе.
Вестминстерская международная школа в Ташкенте будет известна на международном уровне как центр передового опыта, который готовит учащихся к будущему, в котором детям потребуется целый ряд навыков и знаний, выходящих за рамки традиционных академических достижений. Строгие личные, академические и учебные стратегии, основанные на навыках 21-го века, позволят детям преуспеть в неспокойном и динамичном мире.
Студенты WIST станут мыслящими на международной арене учениками, им привьют сострадание к окружающим и видение глобальной перспективы. Они смогут создать более совершенный и спокойный мир на основе межкультурного понимания и уважения, создав достаточно крепкий характер для того, чтобы это стало реальностью.
Школа удобно расположена для въезда и выезда, с легким доступом и парковкой на месте. Сам кампус находится под наблюдением круглосуточного персонала охраны и полностью безопасен и защищен.
WIST включает в себя:
- просторные, привлекательные классы с большим количеством естественного света;
- широкие, безопасные коридоры и дороги;
- полностью оснащенные специализированные учебные комнаты для вычислительной техники, робототехники, науки, искусства и дизайна;
- школьный сад;
- полноразмерный крытый спортзал;
- полностью оснащенный театр на 600 мест для проведения спектаклей и мероприятий;
- три бассейна — два детских и один 25-метровый;
- большие оборудованные игровые площадки на открытом воздухе;
- всесезонные детские площадки, предназначенные для всех возрастов;
- футбольное поле и баскетбольная площадка, теннисный и волейбольный корт;
- современная IT-инфраструктура, оснащенная интерактивными досками, мобильными устройствами и передовым образовательным программным обеспечением для всех классов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−210−22−22, (+998) 99−436−30−43.
Сайт: wist.uz
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