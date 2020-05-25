«Предприниматель должен быть осторожным», — говорят мудрые люди. В основе этой фразы лежит тот факт, что каждый должен заранее гарантировать, что его профессиональная, производственная или сервисная деятельность не прекратится. То есть подготовка к различным непредвиденным обстоятельствам — единственная гарантия стабильности.





Из-за сильных ветров ферме Замиры Нозимовой из Каракула нанесен серьезный ущерб. Однако, благодаря страхованию, ущерб, нанесенный стихийным бедствием, был покрыт.

Произошедший случай опустошил двор. Многие жилые объекты, здания и сооружения были разрушены. Правильный шаг, предпринятый в свое время, сегодня помог предпринимательнице.





Предпринимательница с глубоким знанием бизнес-секретов стремится повысить эффективность производства на основе корейских технологий. Для этого она заключила договор на страхование заложенного имущества с целью обеспечения финансовой устойчивости современной теплицы с большими инвестициями и защиты от различных рисков. Это тепличное здание было застраховано бухарским филиалом АО «Узагросугурта» в качестве залога.

Сумма ущерба имуществу была независимо оценена ООО «Оценка бизнеса и экспертное консультирование». На основании документов было выплачено установленное страховое возмещение.





В целом, АО «Узагросугурта» возместило ущерб в результате стихийного бедствия сельскохозяйственным и хозяйствующим субъектам Бухарской области в сумме 2,7 млрд cумов. Оценка ущерба по другим страховым случаям продолжается.

Сегодня в Узбекистане во время пандемии коронавируса предпринимаются необходимые меры для стимулирования экономического роста и инвестиционной активности, восстановления производства, увеличения занятости и доходов населения, а также поддержки бизнеса.





АО «Узагросугурта» уделяет особое внимание поддержке субъектов предпринимательства, обеспечению в краткие сроки возмещения убытков, чтобы предприятия не останавливались и их финансовое положение быстрее восстанавливалось.

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