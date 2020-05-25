По территории Узбекистана 25 мая сохранится влияние высотного барического гребня, который обуславливает вынос жаркого воздуха с районов Ирана, сообщил Узгидромет.

По всей республике ожидается солнечная погода. Дневная температура составит +36…+39 градусов, местами по северу и пустынной зоне до +40…+41 градусов.

Высотный гребень сохраняет свое влияние на погодные условия до конца недели. Ожидается преобладание малооблачной погоды. По северу и пустынной зоне республики 27−28 мая местами возможно усиление ветра до 17−22 м/с.

На этой неделе температура воздуха будет в пределах +34…+39 градусов. По северу, пустынной зоне и югу республики будет еще жарче — до +40…+41 градусов, что на 5−7 градусов превысит среднемноголетние значения последних дней мая и лишь незначительно ниже температуры, наблюдавшейся в эти дни в самые теплые годы.

По данным метеорологов, абсолютный максимум температуры в Ташкенте в мае составляет 39,9 градусов, а в южных областях и по пустынной зоне республики местами +43…+44 градусов.