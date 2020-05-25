Молодежные технопарки будут поэтапно организованы в каждом регионе Узбекистана в 2020—2023 годы. Об этом сообщило Министерство юстиции со ссылкой на постановление правительства от 22 мая.

Одной из основных задач таких технопарков определено повышение интеллектуального, научного и творческого потенциала молодежи в регионах.

Деятельность технопарков будет координировать Академия молодежи при Министерстве инновационного развития.

Расходы на строительство технопарков и их оснащение будут покрываться за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей.