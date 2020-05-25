24 мая у сотрудника головного офиса «Ипотека-банка» в Ташкенте была выявлена коронавирусная инфекция, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больной и члены его семьи не навещали родственников и не контактировали с соседями на протяжении последних 20 дней. Все члены семьи и коллеги, находившиеся в контакте с заболевшим, помещены на двухнедельный карантин. Остальные сотрудники прошли медицинское обследование по месту жительства, у них взяты образцы для лабораторного исследования.

Эпидемиологическое расследование продолжается, отметили в Минздраве.

Специалисты Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия провели дезинфекцию в здании банка.

Как уточнили в «Ипотека-банке», с начала введения карантина к работе в головном офисе банка были допущены около 30% сотрудников. В тесном контакте с заболевшим находилось 25 работников.