Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане выросло на 9 и достигло 3189, сообщило Министерство здравоохранения.

2 новых случая были выявлены в Каракалпакстане, 5 — в Ташкентской области, 1 — в Ташкенте. Из них шестеро человек являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования, а двое заразились при контакте с больными COVID-19.

Еще 1 случай коронавируса выявлен у гражданина, находившегося на карантине.

На данный момент от COVID-19 в стране выздоровели 2607 человек, 569 пациентов остаются на лечении.