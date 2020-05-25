Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 25 мая выросло на 16 и достигло 3180, сообщило Министерство здравоохранения.

4 новых случая выявлены в Каракалпакстане, из них 3 — у водителей международных грузовых автомобилей дальнего следования (в их числе двое украинцев) и 1 — у сотрудника приграничного таможенного поста.

5 случаев зафиксированы в Самаркандской области, из них 4 — у людей, контактировавших с больными COVID-19, 1 — среди населения. Еще 1 случай коронавируса выявлен у сотрудника приграничного таможенного поста в Ташкентской области.

Остальные 6 случаев выявлены у граждан, находившихся на карантине.

На данный момент от COVID-19 в стране выздоровели 2565 человек, 602 пациента остаются на лечении, из них 3 — в тяжелом состоянии.