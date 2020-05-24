Священный праздник Рамазан хайит — это время семейного единства, светлой радости и душевного возвышения. Ведь нет ничего прекраснее, чем собраться в семейном кругу, со всеми родными и близкими людьми за одним большим столом. Нет ничего милее радующихся сладостям маленьких детей и радостнее чинных разговоров старших о добре и милосердии.





Этот день не просто дарит радость, но и воспитывает в каждом высокие человеческие качества: учит ценить родных, впитывать мудрость старшего поколения и почитать их, протягивать руку помощи нуждающимся. В эту благословенную пору особенно ярко проявляются такие высокодуховные качества, как доброта, милосердие и гуманизм, благодарность за мир и спокойствие.

Сеть дискаунтеров Havas поздравляет всех со священным праздником Рамазан хайит и желает крепкого здоровья, искренней веры, достатка и светлой радости каждому дому, любви к близким и благих деяний по зову сердца. Пусть этот светлый праздник откроет перед всеми новый путь к успеху, пусть во всех домах всегда раздается искренний смех добрых гостей и любимых людей.

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