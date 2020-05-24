Компания Dream City Development поздравляет со священным праздником Рамазан хайит. Испокон веков этот праздник и предшествующий ему пост — это время испытания стойкости духа, милосердия, доброты, укрепления и возрождения общечеловеческих ценностей.

И именно в этом году, в сложное время мировой пандемии и катастрофы в Сырдарье, как никогда, проявились сплоченность, щедрость, великодушие и глубина души народа. Искреннего восхищения достойно то, с какой честью, пониманием и ответственностью многонациональный народ Узбекистана проходит все испытания.

Компания Dream City Development от всей души поздравляет всех соотечественников со светлым праздником Рамазан хайит и желает, чтобы крепким фундаментом каждой семьи стали счастье, согласие и благополучие. Пока все вместе плечом к плечу и полны веры, каждый будет вносить посильный вклад в процветание страны и обязательно победит все невзгоды и трудности.

Пусть этот праздник пройдет в атмосфере мира, любви, взаимопонимания, доброго здоровья и процветания. Пусть никогда не иссякнет в сердцах каждого стремление к добрым и благородным деяниям, которые станут примером для будущих поколений.

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