Число случаев коронавируса, подтвержденных в Узбекистане, достигло 3164. Всего за 24 мая было выявлено 49 случаев, в том числе 5 — среди прибывших из-за рубежа, 8 — у находящихся на карантине и 36 — среди населения.

Из 14 последних случаев 8 выявлено в Самаркандской области, 2 — в Ташкентской области и 4 — в карантинном центре в Ташкентской области среди прибывших чартерным рейсом из Казани.

Число выздоровевших от коронавируса составляет 2565, за день оно увеличилось на 33. На лечении в 7 регионах страны находятся 586 человек.

Источник: Минздрав.