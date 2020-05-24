Общее число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса выросло на 18 и достигло 3150, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Инфекция выявлена у 5 человек, прибывших из-за рубежа, 4 — находящихся в карантинном центре в Ташкентской области, и в 9 случаях — среди населения, в том числе 8 — в Ташкенте и 1 — в Наманганской области. Граждане, бывшие в контакте с этими людьми, взяты на карантин.

Число выздоровевших от коронавируса выросло на 33 и достигло 2565. На лечении сейчас находятся 572 человека, из них 353 — в столице, 94 — в Самаркандской области и 78 — в Навоийской.