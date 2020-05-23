️С учетом нынешней эпидемической ситуации в дни Рамазан хайита недопустимо совершение коллективного намаза Ид, как и пятничного и других коллективных молитв. Об этом говорилось на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций с участием первого заместителя председателя Управления мусульман Узбекистана Хомиджона Ишматбекова.

«Ввиду того, что в 2020 году невозможно совершить коллективный намаз Ид аль-Фитр в период пандемии, с мусульман снимается обязанность выполнять эту молитву», — говорится в сообщении.

Совет улемов Управления мусульман рекомендует совершить в своем доме четыре ракаата дополнительной молитвы, когда солнце поднимется над горизонтом на высоту копья.

«В социальных сетях распространилась информация о том, что разрешено совершать хайит намаз дома. Но для того, чтобы намаз был действительным, должно быть общее разрешение на совершение намаза Ид и молитва должна выполняться лицом, назначенным муфтием. Эти условия не будут соблюдены при выполнении намаза Ид дома. В результате молитва не будет действительной. Таким образом, в этом году, из-за карантина, дома вместо молитвы Ид рекомендован дополнительный намаз», — говорится в сообщении.

Подробную информацию о порядке совершения духа намаза можно прочитать на сайте Управления мусульман Узбекистана.

В заявлении Совета улемов Управления мусульман категорически рекомендуется в дни перед священным Рамазан хайитом и дни хайита совершать молитвы в честь умерших дома в кругу семьи, посещение и поздравление престарелых и больных в соответствии с традициями — со строгим соблюдением требований карантина.