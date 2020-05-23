Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Имрану Хану в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в городе Карачи, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу пакистана, родным и близким погибших, отмечается в сообщении.

Накануне, 23 мая, пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился возле аэропорта Карачи. По последним данным, всего на борту было 99 человек, из них выжили лишь двое, пишет РИА Новости. Самолет рухнул на жилой квартал, поэтому пострадали также люди, жившие в домах на месте крушения. В больницы доставили около 30 человек.