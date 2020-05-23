Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией вступило в силу 22 мая, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Документ был подписан 15 апреля 2019 года в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан.

Соглашением предусматривается взаимодействие сторон по борьбе с незаконной миграцией, выявлению и учету лиц, незаконно пребывающих на территории двух государств.

Для эффективной борьбы с незаконной миграцией соглашение также предусматривает обмен информацией и опытом, подготовку и повышение квалификации сотрудников сторон, научные исследования, а также организацию совместных оперативно-профилактических мероприятий.

Отметим, что в I квартале наибольшее число иностранцев въехало в Узбекистан именно из Казахстана — 397,6 тысячи человек. Всего за первые три месяца года Узбекистан посетили 1,2 миллиона зарубежных визитеров, большая часть которых приходится на страны Центральной Азии.