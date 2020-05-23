Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане на 17:00 23 мая составляет 3089 (+11), сообщила пресс-служба Минздрава.

Из подтвержденных новых случаев 1 выявлен у человека, прибывшего чартерным рейсом Дубай-Ташкент и еще 1 — у водителя международного грузового автомобиля дальнего следования, въехавшего в страну через Казахстан.

Остальные 9, в частности, 2 случая в столице и 7 случаев в Самаркандской области выявлены среди населения. Все граждане, контактировавшие с этими больными взяты под строгий карантин.

От коронавируса полностью выздоровели 2525 граждан, на лечении находится 551 пациент.