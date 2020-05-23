Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане на 10:00 23 мая составляет 3078 (+42), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все подтвержденные новые случаи выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа. В частности, инфекция обнаружена у граждан, помещенных в карантинный центр после прибытия из Санкт-Петербурга чартерным рейсом (38 человек) и из Таджикистана (2 человека), а также у 2 водителей международных грузовых автомобилей дальнего следования, въехавших в страну через Казахстан.

Полностью выздоровели от коронавируса 2492 гражданина, проходят лечение в настоящий момент 573 пациента. Среди них у четверых состояние тяжелое.