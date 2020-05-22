«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку выпечки на Рамазан хайит.

«Афганский наполеон»





«Афганский наполеон» — это что-то среднее между наполеоном и киевским тортом. Вкусный крем и рассыпчатые песочные коржи — отличное сочетание для идеального десерта на Рамазан хайит.

Багурсаки





Багурсаки — это традиционные среднеазиатские пышки из дрожжевого теста, которые обязаны быть на столе у каждой хозяйки на праздник.

Чак-чак





Чак-чак — главный участник праздничного стола. Это лакомство из жареных во фритюре кусочков пресного теста, которые потом заливаются медовым сиропом. Нередко в этот десерт для вкуса добавляют орехи, сухофрукты и мак.

Пахлава





Пахлава — это известная и вкусная восточная сладость. Если не приготовить это лакомство на праздник, то на столе будет точно чего-то не хватать.

Хворост в духовке





Хворост в духовке — это отличная альтернатива жаренному во фритюре. При этом хворост получается не менее воздушным, аппетитным и хрустящим.

Багурсаки на молоке





Еще один вариант традиционной выпечки к празднику — сладкие багурсаки на молоке. В каждой семье багурсаки пекут по-своему, но можно создать неповторимый рецепт этой выпечки, добавив в тесто специй.

Меренговый рулет





Меренговые рулеты стали новым трендом. И неудивительно, готовить их очень просто, а в результате — нежное и вкусное лакомство. Меренговый рулет вполне можно подавать к праздничному столу в качестве торта.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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