«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку выпечки на Рамазан хайит.
«Афганский наполеон»
«Афганский наполеон» — это что-то среднее между наполеоном и киевским тортом. Вкусный крем и рассыпчатые песочные коржи — отличное сочетание для идеального десерта на Рамазан хайит.
Багурсаки
Багурсаки — это традиционные среднеазиатские пышки из дрожжевого теста, которые обязаны быть на столе у каждой хозяйки на праздник.
Чак-чак
Чак-чак — главный участник праздничного стола. Это лакомство из жареных во фритюре кусочков пресного теста, которые потом заливаются медовым сиропом. Нередко в этот десерт для вкуса добавляют орехи, сухофрукты и мак.
Пахлава
Пахлава — это известная и вкусная восточная сладость. Если не приготовить это лакомство на праздник, то на столе будет точно чего-то не хватать.
Хворост в духовке
Хворост в духовке — это отличная альтернатива жаренному во фритюре. При этом хворост получается не менее воздушным, аппетитным и хрустящим.
Багурсаки на молоке
Еще один вариант традиционной выпечки к празднику — сладкие багурсаки на молоке. В каждой семье багурсаки пекут по-своему, но можно создать неповторимый рецепт этой выпечки, добавив в тесто специй.
Меренговый рулет
Меренговые рулеты стали новым трендом. И неудивительно, готовить их очень просто, а в результате — нежное и вкусное лакомство. Меренговый рулет вполне можно подавать к праздничному столу в качестве торта.
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