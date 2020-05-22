В социальных сетях распространилось и стало обсуждаться письмо детей Гульнары Каримовой — Ислама и Иман Каримовых. В этом письме, в частности, утверждается, что Гульнара Каримова якобы владеет акциями Ucell и что в настоящее время компанией успешно управляют другие собственники, а не государство.

В официальном пресс-релизе компании говорится, что оба этих утверждения полностью не соответствуют действительности.

5 декабря 2018 года Государственный комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции купил у группы Telia, которой владеет, в том числе правительство Швеции, 100%-ю долю в уставном капитале компании COSCOM за 215 млн долларов США и долговые требования группы Telia к COSCOM в размере около 485 млн долларов. При совершении сделки уполномоченными органами нескольких государств было установлено отсутствие владения Гульнары Каримовой акциями компании.

Таким образом, в декабре 2018 года Республика Узбекистан приобрела компанию COSCOM у группы компаний Telia и, главное — продолжает владеть и управлять ею. Сделка по приобретению компании COSCOM была проведена в строгом соответствии со всеми необходимыми юридическими, финансовыми и регулятивными требованиями нескольких государств.

Единственное верное утверждение состоит в том, что компания COSCOM успешно управляется. Меньше чем за полтора года компания стала одной из ведущих в области телекоммуникаций в Узбекистане.

На правах рекламы.