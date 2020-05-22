Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о росте числа выявляемых случаев коронавируса в Навоийской области.

По данным Минздрава, за пятницу (по состоянию на 18:00) в стране выявлен 61 новый случай, из них 39 — среди населения (т. е. не прибывших из-за рубежа и не находящихся на карантине). В том числе 24 случая подтверждено в Самаркандской области и 15 — в Навоийской.

Все граждане, с которыми были в контакте инфицированные, взяты на карантин, отмечает министерство.

В Навоийской области на данный момент выявлено 66 случаев заболевания, при этом среди них нет прибывших из-за границы, т. е. все случаи выявлены внутри региона. Два человека к настоящему времени выздоровели.

Из-за несоблюдения требований карантина, отмечает Минздрав, в области за последние две недели резко выросло число случаев коронавируса. 20 мая выявлено 17 случаев, 21 мая — 5, на утро 22 мая — 15. Основной очаг распространения вируса — город Зарафшан.





Минздрав отмечает, что сложившаяся ситуация требует бдительности не только жителей Навоийской и Самаркандской областей, где также усилен карантинный режим, но и жителей всех регионов.

Министерство призвало продолжать строго соблюдать правила карантина, в частности, соблюдать социальную дистанцию в людных местах, часто мыть или обрабатывать руки, не здороваться за руки и носить лицевые маски.

В дни празднования Рамазан хайита не рекомендуется ходить в гости и проводить разные мероприятия.