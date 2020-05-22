Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассматривают проект новой редакции Градостроительного кодекса Узбекистана, сообщил член фракции «Адолат», председатель общенационального движения «Юксалиш» Акмаль Бурханов.

По его словам, в кодекс включается новая глава «Общественный контроль в области градостроительной деятельности». Он предусматривает проведение общественных обсуждений и слушаний, в том числе по вопросам использования земельных участков, разрешений на строительство, проектирования и приемки населенных пунктов, зданий и сооружений, а также при решении вопросов, затрагивающих интересы граждан.

В новую редакцию Градостроительного кодекса также планируется включить статью, где описываются случаи изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд и возмещение ущерба их владельцам.

В частности, изъятие допускается для следующих целей:

предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон;

выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Узбекистана;

обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;

строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетических систем и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей;

строительство лечебных учреждений, образовательных учреждений и организаций, интернатов, домов милосердия, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;

строительство площадей, а также парков отдыха, аллей, бульваров, зон отдыха, озер, водохранилищ, прудов и других рекреационных объектов;

исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов, финансируемых за счет средств госбюджета и средств государственных организаций, формируемых из источников не запрещенных законодательством.

При отсутствии утвержденных генеральных планов населенных пунктов для улучшения жилищно-бытовых условий населения, а также развития социальной, инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры земельные участки могут быть изъяты решением Кабинета Министров, отметил Акмаль Бурханов.

Как удалось выяснить «Газете.uz», предполагается, что до принятия решения Кабинета Министров исполнительные органы районов и городов (хокимияты):

будут проводить открытые обсуждения с юридическим и физическим лицами, земельные участки которых подлежат изъятию;

будут проводить оценку выгоды, издержек и убытков, возникающих при изъятии;

по согласованию с каждым собственником будут составлять перечни изымаемых земельных участков с указанием видов и размеров возмещения рыночной стоимости недвижимого имущества и ущерба, причиненного собственнику из-за изъятия земельных участков.

Кроме того, перечни земельных участков, изымаемых для государственных и общественных нужд утверждаются решениями Кабинета Министров с учетом результатов проведенных открытых обсуждений.

Изъятие земельного участка и снос объектов недвижимого имущества юридических и физических лиц, расположенных на изъятом земельном участке будет осуществляться только после полного возмещения рыночной стоимости имущества и ущерба, причиненного собственнику.

Ущерб, причиненный компаниям и населению из-за решения госорганов, не соответствующего законодательству о градостроительстве, возмещается за счет внебюджетных средств госоргана. Но если он упразднен или средств недостаточно, либо внебюджетных средств нет, то вред возмещается за счет госбюджета.

При этом решение суда о возмещении убытков может быть возложено на должностных лиц госорганов, по вине которых причинены убытки.

Вышеуказанные изменения и дополнения, предложенные Кабинетом Министров, в настоящее время рассматриваются во фракциях партий Законодательной палаты перед началом второго чтения. Проект новой редакции Градостроительного кодекса еще может быть изменен.

Отметим, что ряд новшеств, предлагаемых для введения в Градостроительный кодекс, совпадает с Положением о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, находящихся на изымаемом земельном участке. Документ был утвержден Кабинетом Министров в 2019 года и вступид в силу с 1 января нынешнего года.