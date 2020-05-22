20 мая в Оше прошла церемония передачи второй партии гуманитарной помощи, отправленной Узбекистаном Кыргызстану для помощи в борьбе с коронавирусом в этой стране.

Как сообщается на сайте посольства Кыргызстана в Узбекистане, в состав груза вошли медицинские кровати (440 штук), электронные пирометры (1000 штук), защитные комбинезоны (2500 штук), медицинские перчатки (150 тысяч штук), а также медицинские маски (150 тысяч штук). Общий объем помощи составил 248 тысяч долларов.

Первая партия помощи была направлена Узбекистаном в Кыргызстан в начале апреля. Тогда груз включил разные продукты питания и медицинские средства.