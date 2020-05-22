Президент Узбекистана 21 мая подписал постановление о финансировании адресной поддержки граждан, пострадавших от чрезвычайного происшествия на дамбе Сардобинского водохранилища, и восстановлению инфраструктуры.

Согласно документу, из Фонда реконструкции и развития Узбекистана государственному бюджету выделяются средства в эквиваленте 100 млн долларов на безвозвратной основе.

Эти средства будут направлены на:

восстановление разрушенных ирригационных и мелиоративных объектов, в том числе ремонт и очистку коллекторов, дренажей и дренажных скважин, мелиоративных насосных станций в районах, пострадавших от наводнения — Министерству водного хозяйства;

строительство, реконструкцию и ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры в пострадавших районах — Комитету по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта;

работы по строительству и реконструкции систем чистой питьевой воды и канализации в пострадавших районах — Министерству жилищно-коммунального обслуживания;

строительство многоквартирных жилых домов и передачу в собственность квартир в построенных и нереализованных многоквартирных домах в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах в 2020—2021 годах семьям, чьи жилые дома снесены либо пришли в состояние, непригодное для проживания — местному бюджету Сырдарьинской области;

работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы (дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных школ, медицинских учреждений и других) в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области — министерствам здравоохранения, народного и дошкольного образования.

Кабинету Министров поручено в 10-дневный срок внести в Администрацию президента предложение об оптимизации бюджетных средств в размере до 1,15 трлн сумов, предусмотренных в Программе развития социальной и производственной инфраструктуры на мероприятия органов по делам обороны и правоохранительных органов.

Эти средства планируется направить на:

возмещение средств, выделенных в 2020 году за счет расходов на социально-экономическое развитие регионов в соответствии с поручениями президента. Среди них: 100 млрд сумов, выделенных на основании распоряжения президента «О неотложных мерах по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на дамбе Сардобинского водохранилища местному бюджету Сырдарьинской области; 182 млрд сумов, выделенных на основании постановления президента о развитии государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования» для финансирования кредитов по соглашениям о государственно-частном партнерстве, в соответствии с которыми до 1 декабря 2019 года работы по созданию, строительству, реконструкции, ремонту и оснащению негосударственных дошкольных образовательных организаций частными партнерами выполнены в объеме не менее 25%; 352,7 млрд сумов, выделенных местным бюджетам Джизакской, Ташкентской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской Ферганской областей и Ташкента на основании распоряжения Кабмина напокрытие задолженности по возмещению ущерба, образовавшегося вследствие изъятия земельных участков и сноса объектов недвижимости для государственных и общественных нужд, принадлежащих гражданам и субъектам предпринимательства, и на другие цели; 85,3 млрд сумов, выделенных дирекциям по управлению малыми промышленными зонами для обеспечения создаваемых новых малых промышленных зон всей необходимой инфраструктурой на основании указа президента о Государственной программе Года развития науки, просвещения и цифровой экономики;

выделение местному бюджету Бухарской области 130 млрд сумов (в том числе на возмещение ранее выделенных 100 млрд сумов) на основании распоряжения президента о неотложных мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в конце апреля.

300 млрд сумов, выделенных бюджетам районов для введения в оборот земельных площадей на основании постановления президента о мерах по обеспечению продовольственной безопасности и государственной поддержке сельского хозяйства в период коронавирусной пандемии.

Работы по проведению электрических сетей, прокладки газопровода и сетей связи к строящимся многоэтажным домам и объектам социальной сферы в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах будут производиться за счет средств предприятий «Региональные электросети», «Худудгазтаъминот» и «Узбектелеком».

Как сообщалось ранее, устранение последствий наводнения в Сырдарьинской области может обойтись бюджету минимум в 1,5 трлн сумов. На строительство 66 многоэтажек для жителей пострадавших районов Сырдарьи, которые потеряли свои дома, планируется направить 950 млрд сумов. Ущерб от ураганного ветра в Бухарской области предварительно оценивается в 141,6 млрд сумов.