Восемь врачей Узбекистана, которые в начале мая отправились в Таджикистан, чтобы помочь коллегам из соседней страны бороться с коронавирусом, вернулись домой, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ходе визита в Таджикистан медицинские работники организовали серию конференций с участием официальных лиц и врачей, где предоставили подробную информацию об эпидемической ситуации в Узбекистане и мерах, принятых для предотвращения распространения инфекции.

Кроме того, они провели мастер-классы по эффективному лечению пациентов, правильному использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению правил гигиены и выполнению дезинфекционных мероприятий в больницах.





На основе рекомендаций врачей из Узбекистана — анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов, эпидемиологов, инфекционистов, вирусологов — был разработан ряд рекомендаций для принимающей стороны.

В частности, в Министерстве здравоохранения Таджикистана была создана центральная группа ведущих специалистов для изучения ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, планирования дополнительных мер при необходимости, оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам, находящимся в тяжелом состоянии.

По опыту Узбекистана был создан колл-центр для оперативного рассмотрения и разрешения обращений населения по поводу коронавирусной инфекции. Для защиты населения от коронавируса мобильные компании организовали систематическое SMS-оповещение.

«Таджикская сторона отметила, что практические меры, принятые узбекскими специалистами в течение 14 дней совместно с таджикскими специалистами для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, очень эффективны», — сообщила пресс-служба Минздрава.

Вернувшихся врачей торжественно встретили в аэропорту. Все восемь членов медицинской группы, побывавшей в Таджикистане, награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Узбекистан».