Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 мая провел совещание с участием хокимов Андижанской области и районов, а также руководителей отраслей экономики, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководитель страны отметил, что в Андижанской области насчитывается более 40 тысяч малообеспеченных семей, для них необходимо создавать источники дохода за счет реализации промышленных проектов, развития сельского хозяйства и садоводства, семейного бизнеса, ремесленничества и самозанятости.

Теперь в каждом секторе будет организован штаб по сокращению бедности, к которым прикрепят представителей ведомств экономики, финансов, труда, инвестиций, налоговых органов и банков. Размер их заработной платы будет зависеть от достигнутых результатов.

«Развитие на местах до сих пор не направлено в конкретное русло. А от сухих статистических отчетов наш народ никакой пользы не получил. Предложения должны исходить из районов, от самих людей. — сказал Шавкат Мирзиёев. — Министры, руководители должны больше работать в регионах, отдаленных селах, а не в кабинете. Руководитель, который не проявляет самоотверженности в такой сложной ситуации равен предателю. Вы получаете зарплату благодаря народу. Чем ближе государственный служащий к народу, тем больше результатов будет достигнуто на местах, и будут обеспечен принцип справедливости».

В этом году в регионе в рамках 789 проектов намечено освоить 7 трлн сумов инвестиций и создать 42 тысячи рабочих мест. Для поддержки семейного предпринимательства предполагается выделить 353 млрд сумов кредитов и 20 млн долларов из Фонда реконструкции и развития.

Президент поручил использовать пустующие здания, ускорить развитие сельского хозяйства и обеспечить адресное обучение населения более чем 60 видам профессий, доходы от занятия которыми не будут облагаться налогом.

Кроме того, в текущем году в области строятся 6,1 тысячи домов, что вдвое больше, чем в прошлом году. Глава страны поручил внедрить новую систему поддержки нуждающихся в жилье, в рамках которой 819 семьям в регионе предоставят субсидии.