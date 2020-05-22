Число случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, достигло 3036, увеличившись за день на 69, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 69 человек 14 прибыли из-за рубежа, 9 находились в карантинных учреждениях, а 46 случаев выявлено среди населения.

Из 8 последних подтвержденных случаев 7 выявлено среди населения — 6 в Навоийской области и 1 — в Ташкентской. Один пациент является водителем международных грузовых перевозок.

Все граждане, контактировавшие с этими больными, взяты под карантин.

К настоящему времени от коронавируса выздоровели 2492 человека, или 82% от всех заболевших.

Число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет 13 человек.

Статистика по регионам. Источник: Минздрав.