Число случаев заражения коронавирусом на 16:30 22 мая в Узбекистане достигло 3028, увеличившись на 22, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из подтвержденных новых случаев 11 выявлено у граждан, находившихся на карантине, и еще 11 — среди населения.

Из выявленных случаев заражения у граждан, находящихся на карантине, 6 приходится на граждан, вернувшихся из-за рубежа, а 5 человек заразились в результате контакта с больными.

Все выявленные среди населения случаи подтверждены в Самаркандской области. Граждане, контактировавшие с этими больными, взяты под строгий карантин.

К настоящему моменту от коронавируса полностью выздоровели 2463 граждан, продолжают лечение 552 пациента.