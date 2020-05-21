Компания UzAuto Motors запустила акцию с выгодной рассрочкой. С помощью этой акции каждый желающий сможет стать владельцем современного автомобиля.

Основные условия акции:

первоначальный взнос — от 40% от стоимости приобретаемого автомобиля;

срок рассрочки — от 12 до 36 месяцев;

срок действия акции — 1 июня включительно.

В рамках акции в течение указанного периода можно приобрести в рассрочку автомобили:

Spark MT/АТ — от 2 млн сумов (12/18 месяцев);

Nexia AT — от 2,6 млн сумов (12/18 месяцев);

Tracker MT/AT — от 3,8 млн сумов (18/30/36 месяцев);

Malibu 1,5 Turbo — от 5,6 млн сумов (18/30/36 месяцев);

Trailblaizer — от 4,9 млн сумов (24/36 месяцев).

Ежемесячная оплата меняется в зависимости от размера первоначального взноса и срока рассрочки.

Цены на автомобили в рамках акции за счет рассрочки могут различаться от действующих цен.

Акция действует для физических и юридических лиц.

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров или в колл-центре: (+998) 78−141−77−77.

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