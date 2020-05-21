Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 22 мая разрешено возобновить деятельность музеев, галерей искусств и открытых прогулочных зон.

Отмечается, что решение принято для создания удобств для населения. Детские площадки и пункты общественного питания пока останутся закрытыми.

На входе в указанные места у всех посетителей должна проверяться температура тела, они также должны иметь лицевые маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Кроме того, запрещено собираться в группы больше трех человек.

Отметим, что с 15 мая в зонах «желтого» и «зеленого» уровней карантина была разрешена работа парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания). Посетители должны допускаться группами (не более двух человек, кроме членов одной семьи) с 9:00 до 20:00 в соответствии с требованиями карантина.

В «зеленых» регионах также разрешена работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (с ограничением числа посетителей, без использования раздевалок и душевых и с соблюдением социальной дистанции) и музеев (с ограничением числа посетителей и соблюдением дистанции).