19 мая примерно в 13:30 на 8-м км автодороги 4R-76 в Каракульском районе Бухарской области 31-летний водитель Nexia М. Ж. выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lacetti под управлением 39-летнего Н. Т., сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

В результате ДТП 19-летняя пассажирка Nexia З. Н. погибла на месте, водитель седана позже скончался в больнице.

Тяжкие телесные травмы получили пять пассажиров, один пассажир — легкое телесное повреждение. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.





Следственный отдел при ОВД Каракульского района возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется предварительное следствие.

Как уточняет ГУБДД МВД, водитель Nexia, имевщий стаж вождения 1 год, за последний год нарушил правила дорожного движения 12 раз и привлекался за это к административной ответственности. На месте аварии был установлен радар для измерения скорости.