Центры координации спонсорской деятельности (ЦКСД) при Министерстве по поддержке махалли и семьи завершили работу. Работа колл-центра 1197 также прекращена, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

Центры были созданы в Ташкенте и во всех регионах Узбекистана в начале апреля для централизации благотворительной помощи уязвимым категориям граждан.

Как отметили в министерстве, после образования фонда «Доброта и поддержка» центры начали дублировать его работу. Кроме того, если в центрах принимали только потребительские товары и лекарства, то фонд и его филиалы также оказывают посредническую помощь для обеспечения нуждающихся денежными средствами.

По данным хокимията Ташкента, столичный ЦКСД оказал содействие в доставке помощи 84,6 тысячи семьям (65,4 тысячи обращений поступило по номеру 1197, 2458 — через социальные сети, 16,7 тысячи — по рекомендациям махаллей). Всего нуждающиеся получили 40 видов продукции объемом 941,5 тонны, 148 769 литров, 166 274 упаковок, а также 3201 единиц лекарств.

Ранее благотворительный фонд «Махалла» размещал информацию о том, куда обращаться для передачи помощи в фонд «Доброта и поддержка».



