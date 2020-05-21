Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 21 мая увеличилось на 11 и достигло 2950, сообщило Министерство здравоохранения.

Из подтвержденных новых случаев 6 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 5 — у граждан, прибывших из-за рубежа (все пятеро являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования).

На данный момент от коронавируса в стране выздоровели 2372 человека, на лечении остаются 565 пациентов. Среди них у 5 человек состояние тяжелое.