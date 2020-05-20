В преддверии всемирного Дня электросвязи и информационного общества президент компании ZTE Сюй Цзыян в своем обращении отметил: «Уже повсеместно достигнуто понимание, что ИКТ — это ключевой драйвер развития общества. Инфраструктура, использующая новейшие технологии, способна значительно ускорить формирование фундамента для цифровой экономики, выступая инструментом для обеспечения экономической, экологической и социальной устойчивости».

Узбекистан подтверждает твердую решимость двигаться в сторону полной цифровой трансформации всех отраслей хозяйства, объявив 2020 год годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. Цели, озвученные в постановлении «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства», наглядно отражают главную задачу ZTE, которую компания уже на протяжении более 15 лет последовательно реализует на узбекском рынке — широкое использование инновационных технологий на благо общества.

В ближайшие годы, как минимум половина от глобального ВВП будет формироваться за счет цифровых технологий. Цифровые товары, услуги, управление и экосистема станут основой для стабильного экономического роста и стимулом для инновационной трансформации каждой из отраслей экономики. Цифровизация активно набирает обороты, и все страны мира вступили в эпоху цифровой экономики. И здесь крайне важно не опоздать.





Новые технологии, способствующие развитию цифровой экономики, появляются постоянно. Ключ к будущему успеху в этом направлении кроется именно в умении осваивать и применять новейшие технологии. Интеллектуальные решения для электронного правительства, образования, медицины, общественной безопасности, финансов, 5G, большие данные, облачные вычисления, искусственный интеллект, интернет вещей, высокопроизводительные чипсеты и другие информационные технологии нового поколения окажут глубокое влияние на развитие производственного сектора в будущем. Цифровые знания и информационные данные являются ключевыми факторами производства, а современная инфраструктура — важнейшим посредником. Эффективное использование ИКТ становится главной движущей силой экономической деятельности.

Компания ZTE, как один из ведущих глобальных поставщиков комплексных телекоммуникационных решений, прикладывает все усилия для продвижения инноваций, активно инвестирует в 5G, интернет вещей, интеллектуальные решения для «умного города», что привело к ряду крупных технологических прорывов. ZTE входит в пятерку ведущих организаций по количеству заявок на патенты Всемирной организации интеллектуальной собственности, в 2011 и 2012 компания занимала первое место в мире по этому показателю.





Комплексные интеллектуальные решения ZTE, включая разработки для электронного правительства, образования, медицины, общественной безопасности, финансов и других, помогают государственным учреждениям и компаниям осуществить цифровую трансформацию своей деятельности, значительно повысить ее эффективность.

Использование ИКТ-технологий подтвердило свою актуальность особенно остро, когда мир столкнулся с необходимостью организации жизни и работы людей с учетом вызовов пандемии COVID-19. Увеличение нагрузки на сети за счет стремительного роста трафика, необходимость обеспечить бесперебойный удаленный доступ к медицинским и образовательным ресурсам и многие другие задачи решались благодаря глубокому проникновению ИКТ во все сферы жизни общества.

Так, в наиболее сложный период борьбы с COVID-19, компания ZTE оказывала содействие операторам в создании сетей 4G/5G для 210 больниц в 82 городах 26 провинций Китая. Всего за 24 часа система видео-конференц-связи ZTE была развернута в 20 мобильных больницах в Ухане. Приложения 5G также были дополнительно оптимизированы под востребованные сценарии в таких отраслях, как телемедицина, дистанционное обучение и видеонаблюдение.





Успех в построении цифровой экономики возможен лишь в том случае, если правительство, представители различных отраслей и производители информационно-телекоммуникационного оборудования:

в полной мере осознают необходимость изменений в сторону цифровизации экономики;

четко понимают правила и нормы, которые будут действовать в будущем;

владеют технологиями, которые будут востребованы в будущем;

совместно строят экосистему, глубоко исследуют отраслевой потенциал и нацелены на удовлетворение потребностей будущих пользователей.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK/код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет 10% своей ежегодной выручки на R&D и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за формирование отраслевых стандартов.

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