Заявки на участие в тендере по строительству ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 100 МВт подали 70 компаний и консорциумов из 30 стран мира, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Среди подавших заявки на участие — саудовская ACWA Power, японская Marubeni, российская NovaWind (структура «Росатома»), американская General Electric, французская Total Eren, южнокорейская KEPCO и Masdar из ОАЭ.

Это первый подобный тендер в Узбекистане, прием заявок на него начался в апреле и завершился 13 мая. Победители примут участие в разработке, финансировании, строительстве, владении и эксплуатации объектов в рамках этого проекта.

Первый тендер на ветроэнергетический проект будет реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках соглашения о сотрудничестве, конечной целью которого является строительство ветровых электростанций суммарной мощностью 1 ГВт.

Площадка для строительства ВЭС и сопутствующей инфраструктуры выбрана в Караузякском районе Каракалпакстана.

Этот проект является частью масштабной стратегии задействования возобновляемых источников энергии, реализуемой правительством Республики Узбекистан. В ближайшие 10 лет предусмотрено развертывание экономически эффективных и экологически чистых ветровых электростанций суммарной мощностью до 3 ГВт для удовлетворения растущего спроса.