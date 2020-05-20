В пострадавших от наводнения населенных пунктах Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов Сырдарьинской области продолжается процесс ликвидации последствий бедствия, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В частности, проводится сбор и уничтожение вещей и одежды, которые вода вынесла из затопленных домохозяйств.
«Такая одежда не подлежит дальнейшему использованию, и согласно санитарным нормам она в обязательном порядке должна сжигаться», — говорится в сообщении МЧС.
Отметим, что впервые фотографии, на которых было видно сжигание различных вещей на больших открытых территориях, появились в социальных сетях и мессенджерах. Пользователи предполагали, что таким образом утилизируют невостребованную гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения.
Barno Abdullaeva
А это не надо делать в специальных печах?
Дастан Устаджалилов
А по экологическим нормам оценку давали сжигания материалов?
Max Lukin
Сжигать что-то таким образом — выделяется канцерогенный дым, который не безопасен.
И тот факт что МЧС рекомендует такое, очевидно заставляет задуматься о компетентности.