В пострадавших от наводнения населенных пунктах Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов Сырдарьинской области продолжается процесс ликвидации последствий бедствия, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В частности, проводится сбор и уничтожение вещей и одежды, которые вода вынесла из затопленных домохозяйств.

«Такая одежда не подлежит дальнейшему использованию, и согласно санитарным нормам она в обязательном порядке должна сжигаться», — говорится в сообщении МЧС.

Отметим, что впервые фотографии, на которых было видно сжигание различных вещей на больших открытых территориях, появились в социальных сетях и мессенджерах. Пользователи предполагали, что таким образом утилизируют невостребованную гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения.