Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не принял проект стратегии развития Евразийского экономического союза, указав, что некоторые ее положения требуют проработки, сообщило издание Forbes.kz.

В заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, России — Владимир Путин и Молдовы — Игорь Додон, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Ключевым вопросом повестки заседания стало обсуждение вопросов стратегического развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Лидеры также рассмотрели приоритетные направления сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и предложение о предоставлении Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС.

Поддержав идею принятия стратегии в целом, Касым-Жомарт Токаев заявил, что некоторые ее положения требуют дополнительной проработки.

«Учитывая особую важность данного документа, который закладывает основные контуры интеграции на годы вперед, видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять в ходе очной встречи. Рано или поздно мы увидимся друг с другом», — сказал глава Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд комментариев к этому проекту. В первую очередь, он полагает необходимым на практике обеспечить движение товаров без барьеров и ограничений, поэтапно строить единый рынок услуг в согласованных сторонами секторах, готовиться к общему энергетическому и финансовому рынкам.

Президент республики подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами союза многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений.

«Включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) может существенно поменять ее экономическую направленность, другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года, — убежден Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, интеграционная работа должна учитывать особенности национальной правовой системы.

«Предлагаемые в стратегии „гармонизация и унификация“ законодательства, в части установления правовой ответственности — административной и уголовной, в ряде отраслей, речь идет о таможенном деле, техническом регулирование, защите прав потребителей, на наш взгляд, пока не отвечают принципу разумной достаточности. А это приведет к отторжению стратегии национальным общественным мнением, поскольку стратегия ограничит суверенные права правительств и парламента», — полагает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК. «Предоставление комиссии права участия в двусторонних переговорах государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами требует, конечно же, дополнительного изучения», — заявил он.

В своем выступлении президент Казахстана назвал сотрудничество по линии ЕАЭС приоритетным направлением и ключевым элементов восстановления экономики, а также приветствовал решение парламента Узбекистана о вступлении в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений, направленных на укрепление взаимной торговли, поддержку бизнеса и взаимодействия в сферах цифровизации и транспортной логистики. В частности, он предложил разработать план поэтапного снятия всех ограничений и барьеров, которые возникли во время пандемии, активизировать работу по запуску интегрированной информационной системы ЕАЭС и развивать транспортно-логистические услуги.

Президент Казахстана выразил также мнение, что исполнение отдельных, наиболее затратных решений органов ЕАЭС, таких как введение обязательной маркировки на некоторые группы товаров, не является насущной необходимостью в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По итогам саммита по предложению Касым-Жомарта Токаева документ «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» был одобрен в основном, но не принят. Правительствам стран-участниц и ЕЭК поручено доработать стратегию.

Лидеры «евразийской пятерки» договорились провести следующее заседание ВЕЭС осенью 2020 года в Минске.