С 1 по 30 апреля в Узбекистане произошло 336 дорожно-транспортных происшествия, из них 64 — со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

В результате ДТП погибло 76 человек (на месте — 38, спустя сутки в больницах — 38) и 334 получили телесные повреждения различной степени.

В 80 случаях аварии произошли по причине несоблюдения режима скорости, в 40 — из-за неосторожности водителя, в 31 случае — из-за перехода пешеходами улицы в неположенном месте. В 54 случаях водитель не заметил пешехода (27) или изменил направление движения (27).

В Ташкенте за указанный период зарегистрировано 75 ДТП, в Ташкентской области — 42, в Навоийской — 33, в Кашкадарьинской области и Каракалпакстане — по 24.





Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ГУБДД, в марте в стране было зафиксировано 481 дорожно-транспортных происшествия, из которых в 107 погибли люди.

Для сравнения: в марте прошлого года произошло 418 ДТП (из них 132 — со смертельным исходом), в апреле — 473 ДТП (147).

Всего за первые четыре месяца в Узбекистане зарегистрировано 1657 ДТП, в которых погибло 495 человек и пострадало 1450.



