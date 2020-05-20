Заместители министров иностранных дел стран Центральной Азии и России 21 мая в онлайн-режиме обсудят координацию усилий по борьбе с коронавирусом, торгово-экономическое сотрудничество, а также ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В работе заседания примут участие заместители глав внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

Участники встречи также обменяются мнениями по повестке дня Третьей министерской встречи стран Центральной Азии и России.