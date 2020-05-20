Президент Шавкат Мирзиёев 20 мая посетил Музей города Ташкента, организованный в здании бывшего Выставочного зала культуры и искусства рядом с Аллеей литераторов, сообщила пресс-служба главы государства.

Экспозиция музея отражает древнее прошлое, обычаи и традиции, науку, культуру и искусство региона с историей 2200 лет. На сегодня в нем собрано около тысячи экспонатов, пополнение музейного фонда продолжается.

На первом этаже организованы разделы «Ташкент — центр науки», «Ташкент — город толерантности», «Прикладное искусство. Повседневная жизнь и культура». На втором этаже выставлены предметы труда и быта древности, макеты достопримечательностей.

Экспонаты прокомментированы на узбекском, русском и английском языках. Дополнительная информация предоставляется с использованием мониторов, инфокиосков и других технологий.

«Это первый шаг, — сказал Шавкат Мирзиёев. Ташкент — широкий источник для научных исследований. Но до сих пор в этой работе не было цельности и полноты. Теперь необходимо изучить 2200-летнюю историю города по эпохам, обогатить музей предметными экспонатами, максимально отразить городскую цивилизацию».

Президент отметил, что для этого необходимо основать научно-исследовательский институт, создать условия для археологов и публиковать результаты исследований. Он поручил организовать махаллинские и школьные экскурсии в музей, а также аналогичные музеи и в других городах.

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