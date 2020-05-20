В Каракалпакстане пресечен сбыт сильнодействующих лекарств, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

На блокпосту «Мискин» в Турткульском районе был остановлен автомобиль Cobalt. При досмотре в машине были найдены и изъяты 446 флаконов «Тропикамида».

Во время доследственной проверки пассажир автомобиля С. Н. сообщил, что препараты принадлежат гражданину Ш. А., который, кроме того, хранит дома препарат «Трамадол», входящий в список наркотических средств, оборот которых ограничен.

При обыске жилища Ш. А. было обнаружено 3 штуки сильнодействующих препаратов, свертки с 2480 штуками препарата «Трамадол», 236 штуками препарата «Регапен» и 50 тысяч сумов, которые изъяты в качестве вещественных доказательств.

Следственный отдел при ОВД Турткульского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 2511 Уголовного кодекса (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере).

В настоящее время предварительное следствие продолжается.