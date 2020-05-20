Инновационные продукты создают легкость и экономичность во всех областях. В то же время завод по производству базальтовых волокон в Форишском районе Джизакской области в настоящее время производит инновационную базальтовую арматуру и другую строительную продукцию из прочного базальта.
Инновационная базальтовая арматура имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной стальной (металлической), которая все еще используется в строительстве.
В базальтовой арматуре полностью отсутствует металл. Она изготавливается из базальтового волокна, которое получают из вулканической породы, образовавшейся под землей.
Базальтовая арматура:
- в среднем в 4−6 раз легче стальной арматуры, а значит, облегчает транспортировку и использование в строительстве;
- не ржавеет и не гниет, то есть не подвергается воздействию влаги, воды и других жидкостей;
- прочная, ее удлинение в 1,5−2 раза выше, а также арматура устойчива к высоким давлениям;
- поставляется в удобных упаковках по 100 или 200 м, что позволяет отделить нужную длину и использовать ее без лишних отходов;
- производится с использованием полностью локализованного сырья, что снижает себестоимость продукта.
Главное, что цена базальтовой арматуры в среднем на 25−35% дешевле стальной, и она не изменится в краткосрочной перспективе.
Также завод производит и другую продукцию из базальта:
- кладочную сетку;
- минеральную вату;
- геосетку для асфальтобетонных покрытий;
- фибру и ровинг;
- геотекстиль.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам call-центра или генерального директора.
Call-центр: (+998) 90−150−00−00.
Генеральный директор: (+998) 91−205−00−00.
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