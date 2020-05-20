Инновационные продукты создают легкость и экономичность во всех областях. В то же время завод по производству базальтовых волокон в Форишском районе Джизакской области в настоящее время производит инновационную базальтовую арматуру и другую строительную продукцию из прочного базальта.

Инновационная базальтовая арматура имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной стальной (металлической), которая все еще используется в строительстве.





В базальтовой арматуре полностью отсутствует металл. Она изготавливается из базальтового волокна, которое получают из вулканической породы, образовавшейся под землей.





Базальтовая арматура:

в среднем в 4−6 раз легче стальной арматуры, а значит, облегчает транспортировку и использование в строительстве;

не ржавеет и не гниет, то есть не подвергается воздействию влаги, воды и других жидкостей;

прочная, ее удлинение в 1,5−2 раза выше, а также арматура устойчива к высоким давлениям;

поставляется в удобных упаковках по 100 или 200 м, что позволяет отделить нужную длину и использовать ее без лишних отходов;

производится с использованием полностью локализованного сырья, что снижает себестоимость продукта.

Главное, что цена базальтовой арматуры в среднем на 25−35% дешевле стальной, и она не изменится в краткосрочной перспективе.





Также завод производит и другую продукцию из базальта:

кладочную сетку;

минеральную вату;

геосетку для асфальтобетонных покрытий;

фибру и ровинг;

геотекстиль.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам call-центра или генерального директора.

Call-центр: (+998) 90−150−00−00.

Генеральный директор: (+998) 91−205−00−00.

Telegram: t.me/composite_uz

На правах рекламы.