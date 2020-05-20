Правительство Таджикистана направило Узбекистану помощь для устранения последствий прорыва плотины Сардобинского водохранилища, сообщает НИАТ «Ховар».

20 мая представители правительства страны, исполнительного органа государственной власти Согдийской области и унитарного предприятия «Рохи охани Точикистон» доставили помощь руководству Сырдарьинской области.

Помощь состоит из 51 грузового вагона и в основном включает строительные материалы: цемент, шифер, краска, гвозди и другие необходимые принадлежности.

Ранее помощь пострадавшим от наводнения в Сардобинском районе передал Кыргызстан, а также Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA).