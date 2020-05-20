Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 20 мая увеличилось на 25 и достигло 2880, сообщило Министерство здравоохранения.

Из подтвержденных новых случаев 5 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 20 — у граждан, прибывших из-за рубежа. Из 20 граждан 5 прибыли из Санкт-Петербурга чартерным рейсом, 10 — из Казахстана и были помещены в карантинный центр, 3 человека являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования, 2 — водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования из Казахстана.

На данный момент от коронавируса в стране выздоровели 2338 человек. На лечении остаются 529 пациентов. Среди них у 6 человек состояние тяжелое.