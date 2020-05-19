В ночь с 4 на 5 мая в Ташкенте наблюдался сильный ветер, из-за чего на некоторых улицах столицы обрушились деревья, которые повредили ряд частных машин.

Так, 5 мая примерно в 15:00 клиент А. Джалилов, автотранспорт которого застрахован по инновационному полису «Каско 2.0», обнаружив свой автомобиль марки Volkswagen Passat под обрушившимся стволом дерева, сразу же сообщил о случившемся в круглосуточный call-центр страховой компании «Узбекинвест».





В течение суток с момента подачи заявок специалисты компании оперативно отреагировали на сообщение и урегулировали страховой случай в течение одного дня, выплатив клиенту 3,8 млн сумов.





Возмещение ущерба за один день — это отличный показатель для страховой компании. Это результат того, что команда специалистов компании по урегулированию страховых случаев имеет четко налаженный процесс оперативного и объективного рассмотрения страховых претензий.

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