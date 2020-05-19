Самозанятых граждан планируется освободить от уплаты подоходного налога. Об этом говорилось 19 мая на совещании, посвященном поддержке предпринимательства, под председательством президента Шавката Мирзиёева.

«Парикмахеры, сапожники, пекари, кузнецы, плотники, портные, таксисты, переводчики, дизайнеры, программисты — самозанятые представители более 60 профессий будут освобождены от уплаты подоходного налога», — сообщила пресс-служба главы государства по итогам мероприятия.

Чтобы воспользоваться этой льготой, достаточно будет уведомить налоговые органы по телефону, отмечалось на совещании. Для регистрации и учета самозанятых граждан будет разработано мобильное приложение.

Мера по освобождению самозанятых от подоходного налога принята, чтобы поддержать малый бизнес и семейное предпринимательство для создания новых рабочих мест в сжатые сроки. Ожидается, что из-за пандемии число бедных и безработных увеличится, а доходы семей уменьшатся.