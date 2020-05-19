Водитель ВАЗ-21011 И. М. (1998 г. р.), двигаясь с превышением скорости, сбил выбежавшего на дорогу ребенка (2017 г. р.) в Узбекистанском районе Ферганской области, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Инцидент произошел 18 мая в 14:50 на 12-м км дороги 4Р-154 «Коканд-Яйпан-Исфара», проходящей через территорию махалли «Укчи».

В результате ДТП мальчик скончался в больнице от полученных тяжелых травм.

Следственный отдел при районном ОВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.

Еще один наезд на ребенка со смертельным исходом произошел 17 мая в Куштепинском районе Ферганской области, сообщило ГУБДД.





Фото: Пресс-служба ГУБДД.

Водитель трактора МТЗ-80 Х. Б. (1979 г. р.) наехал на мальчика (2017 г. р.), оставленного на улице без присмотра. Ребенок скончался на месте происшествия.

Районный ОВД ведет расследование инцидента.