Президент Шавкат Мирзиёев поручил Центральному банку упростить условия кредитования для малого бизнеса, сообщила пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что все ограничения, установленные для предпринимателей при получении кредитов на продукцию, оборудование, сырье и оборотные средства, должны быть сняты.

В рамках смягчения последствий коронавирусной пандемии продлен срок погашения 1 триллиона сумов кредитов, выделенных на программу «Каждая семья — предприниматель». Поэтому на полную реализацию программы из Фонда реконструкции и развития было выделено 100 млн долларов.

Отмечено, что для создания спроса на продукцию необходимо стимулировать торговлю, расширять потребительское кредитование с целью увеличения покупательных возможностей населения.

«О проблемах в этой сфере свидетельствует тот факт, что 55% обращений, поступивших в Народные приемные и приемные премьер-министра, связаны с банковскими кредитами. Кроме того, обращения предпринимателей касательно банковских услуг были положительно решены в 10% случаев в НБУ, в 11% — в „Микрокредитбанке“ и в 13% — в Агробанке», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что банки являются важным звеном в развитии малого бизнеса, им следует расширить масштабы поддержки предпринимателей и граждан, инвестируя в «точки роста» в каждом районе. По его словам, деятельность банков должна оцениваться по качеству обслуживания клиентов.

Кроме того, сообщается, что в период карантина многие организации могут потерять платежеспособность и оказаться на грани банкротства. В связи с этим вводится порядок, согласно которому в случае санирования предприятия его задолженность по налогам и другим платежам может быть погашена после окончания карантина.

Ранее Шавкат Мирзиёев сообщил, что самозанятых представителей более 60 профессий, в том числе парикмахеров, сапожников, пекарей, кузнецов, плотников, портных, таксистов, переводчиков, дизайнеров и программистов, освободят от уплаты подоходного налога.